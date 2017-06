Zahl dubioser Finanzmarktanbieter weiter hoch

Die Zahl der dubiosen Anbieter auf dem österreichischen Finanzmarkt ist nach wie vor hoch. 2016 leitete die für die Bekämpfung des unerlaubten Geschäftsbetriebes zuständige Finanzmarktaufsicht (FMA) 162 Ermittlungsverfahren ein.

Im Jahr 2015 waren es 218. Es wurden 33 (2015: 40) Warnmeldungen veröffentlicht, 49 (49) Strafanzeigen erstattet und 54 (61) Verwaltungsmaßnahmen gesetzt. 204 Verfahren wurden abgeschlossen, 2015 waren es 254.

Unter den verwaltungsrechtlichen Maßnahmen waren elf Straferkenntnisse, drei Untersagungsbescheide und 40 Verfahrensandrohungen, zog die FMA heute Bilanz.

Warnungen der FMA

Ziel der Bekämpfung des unerlaubten Geschäftsbetriebes ist es, dubiose Anbieter vom österreichischen Finanzmarkt zu entfernen. Bietet jemand konzessionspflichtige Finanzdienstleistungen ohne die dafür erforderliche Berechtigung der FMA an, so wird ihm das per Bescheid untersagt und der Gesetzesverstoß sanktioniert.

Ist das nicht durchsetzbar, etwa weil der Anbieter vom Ausland aus agiert und für behördliche Maßnahmen der FMA nicht habhaftbar ist, so warnt die FMA mittels Veröffentlichung im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ sowie auf der FMA-Website.

„Wer von einem ihm unbekannten Anbieter kontaktiert wird, soll daher sofort auf der Website der FMA überprüfen, ob gegen diesen Anbieter bereits eine Warnmeldung veröffentlicht worden ist, gegebenenfalls von jeder Geschäftsbeziehung Abstand nehmen und unverzüglich die FMA über das ihm gemachte Angebot informieren“, rieten die Vorstände der FMA, Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller. Das stelle sicher, dass die FMA rasch vor einem dubiosen Anbieter warnen und die Schädigung von Anlegern möglichst frühzeitig eindämmen kann.