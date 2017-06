EU droht Tschechien mit Verfahren wegen Flüchtlingen

Die EU-Kommission droht Tschechien mit einem Vertragsverletzungsverfahren wegen fehlender Beteiligung am EU-Programm zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Italien und Griechenland. Tschechien habe erst zwölf Flüchtlinge im vergangenen Jahr umverteilt, sagte eine Sprecherin heute in Brüssel.

Die EU-Kommission werde nächste Woche einen weiteren Bericht zum EU-Umverteilungsprogramm (Relocation) vorlegen. Darin werde die Kommission wie im Mai angekündigt „ihre Position zu Vertragsverletzungsverfahren weiter präzisieren“.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält sich nach Angaben der Sprecherin am Donnerstag und Freitag in Prag auf, um mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka diese Fragen zu besprechen. Juncker mahnte nach Angaben der Sprecherin in einem Interview Tschechien dazu, dass es um geteilte Verantwortung und Solidarität gehe.