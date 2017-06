Helferin: Flüchtlinge nicht nur als Opfer sehen

Die Fotografin und Künstlerin Lisa Engel hat vor zwei Jahren gemeinsam mit ihrem Mann im Kärntner Ort Altofen die Integrationsplattform „Der.Raum“ in ihrem Haus gegründet. In dem ehemaligen Gasthaus arbeitet sie gemeinsam mit Einheimischen wie Flüchtlingen und berichtet in einem Blog über ihre Erfahrungen. Sie rät dazu, Flüchtlinge nicht nur als Opfer zu sehen.

Mehr dazu in kaernten.ORF.at