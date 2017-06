Spur führt nach Bologna

Die britische Polizei hat am Dienstag den dritten getöteten Attentäter des Anschlags in London identifiziert. Es handelt sich um den 22-jährigen Youssef Zaghba, wie Scotland Yard am Dienstag mitteilte. Er ist italienisch-marokkanischer Herkunft und stammt offenbar aus Bologna. Er war wie einer der beiden anderen Londoner Attentäter, Khuram Shazad Butt, bereits den Sicherheitsbehörden aufgefallen - allerdings ebenfalls ohne Konsequenz.

Lesen Sie mehr …