French Open: Thiem misst sich mit Djokovic

5:0 liegt der Serbe Novak Djokovic, Dominic Thiems Viertelfinal-Gegner heute (zweites Match nach 14.00 Uhr, live in ORF Sport +) bei den French Open in Paris, im Head-to-Head voran. Auch letztes Jahr war in Paris für Thiem gegen den Weltranglistenzweiten im Halbfinale Endstation.

„In den letzten Matches gegen ihn war ich nie gut drauf. Jetzt bin ich das erste Mal in guter Form und in guter körperlicher Verfassung. Jetzt wird es richtig interessant“, sagte Thiem nun vor dem Match.

