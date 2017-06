WM-Qualifikation: Windtner stellt Koller nicht infrage

Marcel Koller darf sich vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (18.00 Uhr, live in ORF eins) in Irland zumindest vorerst noch der vollen Unterstützung von Verbandschef Leo Windtner sicher sein. „Es ist völlig übertrieben, jedes entscheidende Spiel als Gottesurteil über den Teamchef hochzustilisieren“, sagte der 66-Jährige und schloss eine vorzeitige Vertragsauflösung bei einem Scheitern aus.

Trotzdem sieht auch Windtner, der seine dritte Amtszeit als ÖFB-Präsident anstrebt, das Gastspiel in Dublin als ein „Endspiel im Hinblick auf die WM-Qualifikation“.

Mehr dazu in sport.ORF.at