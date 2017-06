Razzien und Festnahmen wegen Brüsseler Anschlägen

Bei Razzien im Zusammenhang mit den Terroranschlägen von Brüssel im vergangenen Jahr haben belgische Ermittler heute 14 Häuser durchkämmt und zwölf Personen festgenommen. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft in Brüssel mit.

Acht Gebäude wurden allein im Brüsseler Stadtteil Schaarbeek durchsucht, darüber hinaus weitere Objekte in Evere, Saint-Gilles, Laken, Haren und im Zentrum der belgischen Hauptstadt. Die Festgenommenen würden dem Haftrichter vorgeführt, hieß es weiter.

Drei Männer hatten sich am 22. März 2016 am Brüsseler Flughafen und in der U-Bahn in die Luft gesprengt und 32 Menschen mit in den Tod gerissen. Details zu der immer noch laufenden Untersuchung wollte die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Nach Informationen des Nachrichtenportals DH sollen die jüngsten Razzien im Zusammenhang mit einem geheimen Lager stehen, in dem Komplizen der Brüsseler Attentäter Waffen versteckt haben sollen.