Zwillinge für Amal und George Clooney

Amal und George Clooney sind Eltern von Zwillingen geworden. Die Babys Ella und Alexander seien am Morgen zur Welt gekommen, teilte Clooneys Sprecher heute mit. „Ella, Alexander und Amal sind alle gesund, glücklich, und es geht ihnen gut“, heißt es in der Mitteilung. „George ist sediert und sollte sich in einigen Tagen wieder erholen“, setzt der Text witzelnd fort.

APA/AP/Invision/Jordan Strauss

Amals Schwangerschaft war Anfang des Jahres offiziell bekanntgeworden. „Wir sind sehr glücklich und sehr aufgeregt“, sagte George Clooney Ende Februar dem französischen Sender Canal+. „Das wird ein Abenteuer. Und wir haben alle Abenteuer im Leben mit offenen Armen angenommen.“

Hochzeit in Venedig

Der Schauspieler und die britisch-libanesische Anwältin sind seit 2014 verheiratet. Das Paar hatte seine Hochzeit in Venedig gefeiert. Für beide sind es die ersten Kinder.

Vor der Hochzeit galt Clooney lange als einer der begehrtesten Junggesellen der Welt. Er ist einer der bestbezahlten Schauspieler der US-Filmbranche, spielte in Dutzenden Filmen mit, ist Produzent, Drehbuchautor, Regisseur und macht seit Jahren auch mit seinem politischen Engagement Schlagzeilen.

Die mehrsprachige Amal Clooney gilt als international renommierte Juristin: Sie vertrat unter anderem WikiLeaks-Gründer Julian Assange und die ukrainische Politikerin Julia Timoschenko. Sie arbeitete zudem für Kofi Annan, als dieser UNO-Generalsekretär war.