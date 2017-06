Republika Srpska: Srebrenica in Schulen weiter Tabuthema

Im bosnischen Teilstaat Republika Srpska sollen Kinder im Schulunterricht auch künftig nichts über das Massaker von Srebrenica und die folgenschwere Belagerung von Sarajevo lernen. Das gab der Präsident des Teilstaats, Milorad Dodik, heute in Banja Luka bekannt.

Damit bleiben Geschichtsbücher, in denen die Themen Srebrenica und Sarajevo behandelt werden, weiterhin aus den Klassenzimmern in dem serbischen Landesteil verbannt. Seine Teilrepublik widersetze sich dem Versuch, die Schüler zu täuschen, indem ihnen beigebracht werde, „dass wir einen Genozid begangen haben“, sagte Dodik. „Wer würde so etwas akzeptieren?“, fügte er hinzu. Dodik hat in der Vergangenheit wiederholt erklärt, dass in Srebrenica kein Genozid stattgefunden habe.

Im Juli 1995 hatten im Bosnien-Krieg bosnisch-serbische Truppen die eigentlich zur Schutzzone deklarierte Region um Srebrenica angegriffen. Sie töteten etwa 8.000 muslimische Männer und Buben. Bosnisch-serbische Truppen belagerten zudem von 1992 bis 1995 die Stadt Sarajevo. Durch Bomben und Scharfschützen starben dort in dieser Zeit etwa 10.000 Menschen.