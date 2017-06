Frauenrechtlerin in Saudi-Arabien festgenommen

Die Behörden in Saudi-Arabien haben nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen eine Frauenrechtlerin festgenommen. Als Grund sehen das Gulf Centre for Human Rights (GCHR) und Amnesty International (AI) unter anderem den Einsatz von Ludschain al-Hathlul dafür, Frauen in dem ultrakonservativen Königreich das Autofahren zu erlauben. Al-Hathlul hat sich an einer Kampagne dazu beteiligt.

Nach Angaben des GCHR von heute wurde sie bereits am Sonntag am Flughafen der saudi-arabischen Stadt Dammam festgenommen und einen Tag später zur Befragung in die Hauptstadt Riad gebracht. Hathlul verbrachte den Angaben zufolge bereits Ende 2014 mehr als zwei Monate in Gewahrsam, weil sie gegen das in Saudi-Arabien geltende Fahrverbot für Frauen verstoßen haben soll.

Die Rechte von Frauen in Saudi-Arabien sind stark eingeschränkt. So gelten für Frauen unter anderem strenge Bekleidungsvorschriften, reisen dürfen sie alleine nur mit Erlaubnis eines männlichen Vormunds.