Seltenes Barockeselfohlen übersteht 40-Meter-Absturz

Ein seltenes weibliches Barockeselfohlen ist am Wochenende in Johannesberg in Niederösterreich gleich nach seiner Geburt eine steile Böschung hinuntergestürzt. Das Jungtier blieb bei dem 40-Meter-Absturz unverletzt.

