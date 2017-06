Brisante Kritik: „Die guten Schüler bleiben auf der Strecke“

Dringend notwendige Unterstützung kommt nicht in den Klassenzimmern an – so lautet der Vorwurf einer Wiener Volksschullehrerin. Obwohl ein Drittel der Kinder ihrer Klasse dem Unterricht wenig bis gar nicht folgen könne, gebe es etwa nicht genügend Plätze in Deutschförderkursen. Viele Kinder hätten ohne radikale Änderungen bereits jetzt keine Chancen mehr, den Bildungsaufstieg zu schaffen, so die Lehrerin im ORF.at-Interview. Und auch die guten Schülerinnen und Schüler würden auf der Strecke bleiben.

