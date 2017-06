Trump unterstützt Blockade

In der diplomatischen Krise rund um die Isolierung des Golfstaates Katar wegen angeblicher Terrorunterstützung hat sich nun auch US-Präsident Donald Trump eingeschaltet. Während die USA noch am Montag zur Entspannung aufgerufen hatten, ließ er am Dienstag andere Töne anklingen. In einem Tweet sprach er sich für die Blockade Katars durch zahlreiche arabische Staaten aus und wertete sie als persönlichen Erfolg. Sein Besuch in Saudi-Arabien habe sich „bereits ausgezahlt“. Dabei findet Trumps Haltung offenbar nicht einmal in der eigenen Regierung ungeteilte Zustimmung.

