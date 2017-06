Frankreich will multinationale Anti-Terror-Truppe im Sahel

Zur besseren Bekämpfung von Dschihadisten und Drogenhändlern in der Sahelzone will Frankreich im UNO-Sicherheitsrat die Gründung einer multinationalen afrikanischen Truppe beantragen. Frankreich werde dem Sicherheitsrat diese Woche einen Resolutionstext für die Gründung einer Anti-Terror-Gruppe durch die fünf afrikanischen Länder Mali, Mauretanien, Niger, Tschad und Burkina Faso vorlegen, sagte der französische UNO-Botschafter Francois Delattre am Dienstag in New York.

Die Entscheidung fällt voraussichtlich kommende Woche. Er rechne mit der Zustimmung des Sicherheitsrats, sagte Delattre. „Wir können den Sahel nicht zu einem neuen Zufluchtsort für Terroristen der ganzen Region werden lassen“, warnte der französische Diplomat. In der Resolution soll UNO-Generalsekretär Antonio Guterres um finanzielle und logistische Unterstützung für die neue Truppe gebeten werden.

Mali, Mauretanien, Niger, Tschad und Burkina Faso, die zusammen die G-5 bilden, hatten im März den Aufbau einer solchen Truppe mit 5.000 Mann mit Hauptquartier in Mali vereinbart. Am Montag erklärte der malische Außenminister Abdoulaye Diop, die G-5-Staatschefs hätten sich darauf geeinigt, die Zahl der Soldaten auf 10.000 zu verdoppeln. Für den 2. Juli kündigte Diop einen G-5-Sondergipfel in Bamako mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron an.