Zehntausende Fische verendeten in Zuchtbecken

In St. Martin bei Lofer in Salzburg sind heute Zehntausende Fische in den Becken einer kleinen Fischzucht verendet. Der oder die Täter hatten die Frischwasserzufuhr der Zuchtanlage geschlossen.

