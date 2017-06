Wahlen in Zeiten des Terrors: Schaltung nach London

In zwei Tagen wählen die Briten ein neues Parlament – nur wenige Tage nach den Anschlägen in Manchester und in London. Die britischen Sicherheitsbehörden werden scharf kritisiert und das Thema Sicherheit dominiert den Wahlkampf. Wie wird das die Wahl beeinflussen? Die ZIB24 schaltet zum Journalisten Robert Rotifer nach London.

Neue Enthüllungen zu russischen Cyberattacken im US-Wahlkampf

Eine 25-Jährige soll ein streng geheimes Dokument des US-Geheimdienstes NSA geleakt haben. Dieses Dokument soll zeigen, dass russische Hacker versucht haben, in US-Wählerregister einzudringen. Aus Washington berichtet Korrespondent Ernst Kernmayer.

Prozessauftakt in Pennsylvania: Bill Cosby vor Gericht

Der 79-jährige US-Fernsehstar Bill Cosby muss sich vor Gericht verantworten. Er soll mehr als 50 Frauen sexuell missbraucht haben. Bei einem Schuldspruch durch die Jury drohen Cosby mehrere Jahre Haft, berichtet Thomas Hois.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.39 Uhr, ORF eins

Mail an die ZIB24

Textfassung: Zeit im Bild