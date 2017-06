Netanjahu sichert Siedlern Verbleib zu

Aus Anlass des 50. Jahrestags des Beginns des Sechstagekriegs hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu versichert, dass der Bau jüdischer Siedlungen weitergehe und niemand befürchten müsse, ausquartiert zu werden. Netanjahu äußerte sich heute in einer Sondersitzung des Parlaments vor Abgeordneten und eingeladenen Anführern der Siedlerbewegung.

Unterdessen trieb ein Ausschuss des Verteidigungsministeriums Pläne für 1.500 Siedlerwohnungen im israelisch besetzten Westjordanland voran. Wie die siedlungskritische NGO Frieden Jetzt erklärte, sollen sie zum größten Teil in bereits bestehenden Siedlungen gebaut werden.

102 neue Wohnungen vorgesehen

Vorgesehen sei aber auch der Bau von 102 Wohnungen als Teil des ersten neuen offiziellen Siedlungsprojekts einer israelischen Regierung seit mehr als 25 Jahren. Morgen könnte derselbe Ausschuss Frieden Jetzt zufolge Pläne für den Bau von tausend zusätzlichen Siedlerwohnungen vorlegen.

Das von der Regierung bereits genehmigte Projekt sieht vor, Wohnraum für jüdische Bewohner der im Februar auf gerichtliche Anordnung zerstörten Siedlung Amona zu schaffen. Die US-Regierung hatte Israel bei Netanjahus Besuch im Weißen Haus vor einer „schrankenlosen“ Ausdehnung der Siedlungen im besetzten Westjordanland gewarnt.

Palästinenser nahe Gazastreifen erschossen

Unterdessen wurde heute bei Zusammenstößen ein Palästinenser von israelischen Soldaten an der Grenze zum Gazastreifen erschossen. Das gab der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza, Aschraf al-Kidra, bekannt. Sechs weitere Palästinenser seien bei dem Zwischenfall in der Nähe der Stadt Chan Yunis am Nachmittag verletzt worden.