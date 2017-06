Ai Weiwei zeigt Überwachungs-Ausstellung in New York

Drohnen, Kameras, totale Überwachung: Der chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei hat in New York seine neue Installation „Hansel&Gretel“ vorgestellt. Gemeinsam mit den Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron verwandelte Weiwei ein früheres Armee-Arsenal an der noblen Park Avenue in Manhattan in eine dunkle Überwachungskammer.

Die Installation ist ab heute bis zum 6. August angesetzt. Nach dem Gang durch einen engen Tunnel betreten Besucher einen Raum voller Drohnen und Überwachungskameras, die jede Bewegung fotografisch auf dem Boden festhalten. Auf der anderen Seite des Arsenals können Besucher selbst Überwacher sein und das Geschehen auf Bildschirmen von außen verfolgen.

„Das alles ist natürlich harmlos, aber unter anderem Umständen ist es nicht harmlos, wie wir an der Wahl in diesem Land sehen, oder an meiner persönlichen Erfahrung in China“, sagte Ai Weiwei bei der Vorstellung der Installation. Der 59-Jährige war wegen seines politischen und gesellschaftlichen Engagements in China wiederholt Repressalien ausgesetzt, wurde inhaftiert und stand unter Hausarrest.