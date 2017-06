ÖVP-Vorstand trifft sich zu Parteitagsvorbereitung

Der ÖVP-Bundesparteivorstand sowie die Parteileitung treten am Sonntagabend zusammen, um Vorbereitungen für den Bundesparteitag am 1. Juli in Linz zu treffen. Auf dem Parteitag werden nicht nur der neue Obmann Sebastian Kurz und seine Stellvertreter gewählt, auch die von ihm geforderten statutarischen Neuerungen werden verankert.

Wie berichtet, soll der designierte Parteichef Kurz neue Stellvertreter bekommen, die bisherigen Vize-Oeute werden nicht verlängert. Besprochen werden in der internen Sitzung am Sonntag auch aktuelle Themen, ein Medientermin ist dem Vernehmen nach nicht geplant.