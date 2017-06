Formel 1: Stallorder kein Thema bei Mercedes

Dass Rivalität zwischen zwei Spitzenfahrern im eigenen Team zu vermehrter Belastung der Nerven der Teamleitung führt, ist bei Mercedes wohlbekannt. Trotz der Erfahrungen aus der Paarung Nico Rosberg - Lewis Hamilton wollen die „Silberpfeile“ an ihrer teaminternen Politik festhalten - und auf Stallorder verzichten. Zumindest für den Grand Prix von Kanada (Sonntag, 20.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) haben Hamilton und Valtteri Bottas also freie Fahrt.

