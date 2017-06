Drogenbericht: Wieder mehr Tote durch Heroin

Mindestens 7.585 Todesfälle durch Überdosierung innerhalb der EU: Vor allem beim Konsum von Drogen wie Heroin und Opioiden ist die Todesgefahr besonders hoch. Zu diesem Schluss kommt der diesjährige Europäische Drogenbericht, der gestern veröffentlicht wurde.

Damit zeichnet sich eine alarmierende Tendenz ab, denn die Zahl der Drogentoten steigt bereits zum dritten Mal in Folge deutlich an - obwohl der Gesamtmarkt in den vergangen Jahren relativ stabil geblieben ist. Auch zahlreiche neue Suchmittel stellen in Europa eine „ernstzunehmende Bedrohung“ dar.

