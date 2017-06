Vorarlberg sieht Plafond bei Gemeindeförderung erreicht

Die Gemeindeförderungen in Vorarlberg werden nicht mehr wesentlich steigen können. Mit 186,8 Millionen Euro sei man nahe am absoluten Limit, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) gestern in Bregenz. Der Gemeindeverband sieht das letzte Wort noch nicht gesprochen.

