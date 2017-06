Eschensterben breitet sich auf Alpenvorland aus

Die Auwälder in Korneuburg, Tulln und Stockerau sowie der Nationalpark Donau-Auen in Niederösterreich sind schon seit Längerem vom Eschensterben betroffen. Jetzt breitet sich der Pilz aber immer weiter nach Westen auch in höhere Lagen aus.

