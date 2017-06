WM-Qualifikation: Janko muss für Irland passen

Das WM-Qualifikationsspiel der ÖFB-Nationalmannschaft am Sonntag in Dublin gegen Irland (18.00 Uhr, live in ORF eins) geht ohne Marc Janko in Szene. Der Angreifer musste wegen einer Angina absagen. An seiner Stelle nominierte Teamchef Marcel Koller, der in Irland auf zahleiche Stammspieler verzichten muss, Deni Alar von Sturm Graz nach.

