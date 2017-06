Kein Präzedenzfall

Der Wert der Kryptowährung Bitcoin steigt und steigt, ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Innerhalb von zwei Monaten hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Die 3.000-Dollar-Marke dürfte in Kürze erreicht sein. Gründe gibt es mehrere, aber auch Warnungen vor einem Platzen der Blase. Was dann geschieht, ist unklar, Präzedenzfall gibt es keinen. Als Erklärung müssen alle möglichen Vergleiche herhalten - vom Tulpenfieber bis zur Dotcom-Blase.

Lesen Sie mehr …