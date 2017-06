Türkei stellt sich hinter Katar

Im Konflikt zwischen den Golfstaaten hat sich die Türkei auf die Seite von Katar geschlagen. „Wir finden, dass die gegen Katar ergriffenen Sanktionen nicht gut sind“, sagte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan.

Die Türkei werde ihre Verbindungen zu Katar weiterentwickeln, „so wie bei allen Freunden, die uns in den schwierigsten Momenten unterstützt haben“, so Erdogan mit Blick auf den gescheiterten Putschversuch in seinem Land im Juli vergangenen Jahres.

Katar zu isolieren werde keinerlei Probleme lösen, sagte Erdogan. Die Türkei unterhält gute Beziehungen zu Katar, aber auch zu den anderen Golfmonarchien, insbesondere zu Saudi-Arabien.

CNN: Russische Hacker hinter Krise

Nach dem Abbruch der Beziehungen mehrerer arabischer Golfstaaten und Ägyptens zum Emirat Katar sind die genauen Ursachen dafür weiter nicht klar. Als Gründe für die völlig überraschende Isolation des Landes wurden unter anderem Verbindungen Dohas zu „Terrororganisationen“ genannt.

Der US-Sender CNN berichtete nun, dass die diplomatische Krise laut Ermittlern der US-Bundespolizei FBI auf eine von russischen Hackern initiierte „Fake News“-Kampagne zurückzuführen sei.

Moskau wies den Vorwurf zurück. Er sei es leid, immer auf solche „Banalitäten“ reagieren zu müssen, für die es „keinen Beweis“ gebe, sagte Andrej Krutskich, Putins Berater für Cybersicherheit, der Agentur Interfax. Es gebe „null Beweis“ für die Vorwürfe.

