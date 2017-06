Angriff auf Parlament und Chomeini-Schrein

Bei offenbar koordinierten Angriffen auf das Parlament und das Mausoleum von Ajatollah Chomeini in der iranischen Hauptstadt Teheran sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet worden. Zwei Gruppen von jeweils vier, fünf bewaffneten Angreifern stürmten nahezu gleichzeitig das Parlament im Stadtzentrum und das Mausoleum im Süden Teherans. Die Lage im Parlament ist unklar: Unbestätigten Berichten zufolge haben sich einige der Angreifer mit Geiseln in den oberen Stockwerken verschanzt.

