Bildungsreform: SPÖ stoppt Gespräche zu Studienplätzen

Die Verhandlungen zur Studienplatzfinanzierung zwischen SPÖ und ÖVP sind heute Vormittag abgebrochen worden. Die SPÖ habe mitgeteilt, dass man nicht weiterverhandeln werde, hieß es aus dem Büro von Wissenschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP). Laut SPÖ will man erst weitermachen, wenn Mahrer bei der Bildungsreform weiterverhandelt.

Mahrer gehe „nicht ans Telefon“

Man sehe leider keinen anderen Weg, betonte man im Büro von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ). Mahrer habe gestern die Grünen den ganzen Tag warten lassen und gehe nicht einmal ans Telefon, wenn ihn Hammerschmid anrufe. „Wir können nicht die Studienplatzfinanzierung weiterverhandeln, wenn er sich in Sachen Bildungsreform nicht an den Tisch setzt.“

Sobald der Wissenschaftsminister das tue, könne man auch in Sachen Unis weiterreden. In Sachen Studienplatzfinanzierung müsse man auch bei einem Punkt inhaltlich diskutieren: „Das geht aber leider nicht, wenn er nicht ans Telefon geht.“ In Mahrers Büro wiederum zeigte man sich enttäuscht. „Wir bedauern das sehr und müssen das zur Kenntnis nehmen.“

SPÖ wirft ÖVP Blockade vor

Die SPÖ hatte der ÖVP zuvor vorgeworfen, diese habe die nach neunmonatigen Verhandlungen paktierte Schulreform plötzlich „on hold“ gestellt und mit der Studienplatzfinanzierung junktimiert. Kanzler Christian Kern (SPÖ) hielt der ÖVP ein „bedauerliches“ Junktim und eine ideologisch motivierte Blockadehaltung bei der Schulreform vor. Man werde weiter Druck machen.

„Ich bin verwundert über die Vorgangsweise“, sagte auch Kanzleramtsminister Thomas Drozda (SPÖ). Als damaliger Staatssekretär und nun Wissenschaftsminister habe Mahrer monatelang verhandelt. „Ich erinnere mich noch an ‚fast geil‘“ sowie dessen „High Five“, so Drozda.

Mahrer bestritt zwar offiziell ein Junktim, sagte aber gleichzeitig, dass alles vom Kindergarten an bis zum Studium zu behandeln sei. Dass es eine Verknüpfung der beiden Bildungsthemen gibt, sei ein „Gerücht“. Es seien „zwei vollkommen unabhängig zu verhandelnde Themen“, so Mahrer. Man habe aber noch bis zur Nationalratssitzung Ende Juni Zeit, es sollte keine Schnellschüsse geben. Es solle zudem Verhandlungen mit der FPÖ geben.