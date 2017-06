Teile vermisster Maschine vor Myanmar gefunden

Eine vor der Küste Myanmars vermisste Militärmaschine ist offenbar abgestürzt. Teile des Flugzeugs seien heute rund 218 Kilometer von der Hafenstadt Dawei in der Adamanensee entdeckt worden, sagte ein Armeevertreter der Nachrichtenagentur AFP.

Die Maschine war von der südlichen Stadt Myeik mit 116 Menschen an Bord in Richtung Rangun gestartet, als sie über dem Meer aus ungeklärter Ursache von den Radarschirmen. Seither fehlt von der Maschine jede Spur. Die meisten Passagiere seien vermutlich Angehörige der in der Küstenregion stationierten Soldaten. Laut dpa waren 104 Menschen an Bord.

OSM/ORF.at

„Ich glaube, es muss einen technischen Fehler gegeben haben“, sagte der Vertreter. „Hier herrscht schönes Wetter.“ Laut den Angaben war das Flugzeug aus dem Südosten von Myanmar auf dem Weg in die ehemalige Hauptstadt Rangun. Der Weg dorthin führt über das Meer. Bei der Maschine handelt es sich um ein Transportflugzeug des chinesischen Herstellers Shaanxi, eine Shaanxi Y-8. Die Maschine basiert auf einer Baureihe der älteren sowjetischen Antonow-Maschinen.