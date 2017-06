Michael Moore startet „TrumpiLeaks“

Der oscargekrönte US-Filmemacher Michael Moore („Bowling for Columbine“) hat gestern eine Enthüllungsplattform für Whistleblower online gestellt. Auf „TrumpiLeaks“, einem Portal auf Moores persönlicher Website, können Geheimnisträger anonym Informationen über US-Präsident Donald Trump und dessen Regierungsteam deponieren.

Um unerkannt zu bleiben, sollen die Whistleblower verschlüsselte Nachrichten-Apps wie Single, WhatsApp und Peerio verwenden - eine detaillierte Anleitung findet sich auf „TrumpiLeaks“.

APA/AFP/Getty Images/Astrid Stawiarz

„Tyrannei verhindern“

In einem offenen, in der US-Onlinezeitung Huffington Post veröffentlichten Brief schreibt Moore wörtlich: „Donald Trump glaubt, er stehe über dem Gesetz. Wenn wir also einen Tyrannenstaat verhindern wollen, müssen patriotische Amerikaner, die in der Regierung beschäftigt sind, in der Exekutive oder im privaten Sektor, und die Kenntnis von Verbrechen haben, von Verstößen gegen das öffentliche Vertrauen und anderen Verfehlungen, die Donald J. Trump und seine Mitarbeiter begehen, Alarm schlagen.“

Er selbst wisse, dass er sich mit dieser Website weit aus dem Fenster lehne, aber es stehe zu viel auf dem Spiel, um an die eigene Sicherheit zu denken, so der 63-jährige Moore, der derzeit an einem Dokumentarfilm über den Präsidentschaftswahlkampf 2016 arbeitet.

Whistleblower versus Trump

„TrumpiLeaks“ wurde bereits einen Tag nach der Verhaftung der 25-jährigen Reality Leigh Winner, einer Mitarbeiterin eines externen Dienstleisters der NSA, angekündigt. Die Frau wird beschuldigt, geheime Informationen zur Präsidentschaftswahl und deren möglicher Manipulation von russischer Seite an die Presse weitergespielt zu haben. Trump hatte in diesem Zusammenhang strenge Maßnahmen gegen die Informationsweitergabe an Medien gefordert.