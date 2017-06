Stundenlanges Gefecht im Parlament

Mit dem Parlament und dem Mausoleum von Revolutionsführer Ajatollah Chomeini sind am Donnerstag zwei symbolträchtige Orte in der iranischen Hauptstadt Teheran Ziel eines Doppelanschlags geworden. Mindestens 18 Menschen kamen offiziellen Angaben zufolge ums Leben - darunter auch sechs der sieben Attentäter. Im Parlament lieferten sich die Sicherheitskräfte ein stundenlanges Gefecht mit den dort verschanzten Angreifern, die ihre Tat offenbar per Video festhielten. Entsprechende Aufnahmen sollen sich in einer Propagandabotschaft des Islamischer Staats (IS) finden, mit der die Terrormiliz den Doppelanschlag für sich reklamierte.

