Messerstecher nach Attacke in Zug verurteilt

Jener 61-jährige Deutsche, der im Vorjahr zwei Reisende in einem Zug mit einem Messer attackiert hatte, ist heute am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg verurteilt worden. Er soll in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert werden.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at