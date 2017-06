Venedig: Großbrand auf Mülldeponie

Neun Feuerwehrteams bekämpfen seit 10.00 Uhr einen Großbrand, der in einer Mülldeponie in Fusina bei Venedig ausgebrochen ist. Von der Altstadt aus, aber auch vom Lido sieht man eine hohe schwarze Rauchwolke über der Lagune aufsteigen.

Keine Gefahr für Bevölkerung

Für die Bevölkerung besteht laut Experten, die das Feuer begutachteten, derzeit keine Gefahr, heißt es auf der internationalen Nachrichtenplattform The Local. Allerdings könne es noch mehrere Stunden dauern, bis das Feuer endgültig gelöscht sei.

Zehn der insgesamt 50 Mitarbeiter der Anlage, die Holz, Plastik und andere Stoffe recycelt, waren in der Deponie, als der Brand ausbrach. Laut einem Bericht der lokalen Zeitung „Il Corriere del Veneto“ wurden vier davon mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Mögliche Brandstiftung

Dieser Brand ist bereits das dritte Großfeuer in einer italienischen Recycling-Anlage innerhalb weniger Wochen. Anfang Mai brannte die 30 Kilometer vor Rom gelegene Deponie Pomezia. Vor einer Woche wütete ein Feuer in einem römischen Altstoffsammellager - mit bis zum Vatikan sichtbarer Rauchentwicklung.

In Italien debattiert man derzeit über die Lösung virulenter Probleme mit der Müllentsorgung. Immer wieder wird dabei in den Medien der Verdacht auf absichtlich gelegte Brände laut, mit denen die Mafia Einfluss auf öffentliche Vergabeentscheidungen nehmen will.