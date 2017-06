Anti-IS-Allianz rückt in Raka weiter vor

Kämpfer des kurdisch-arabischen Bündnisses SDF haben mit der Unterstützung der USA weitere Straßenzüge in Raka erobert. Wie das Einsatzkommando mitteilte, eroberten die SDF-Einheiten heute die Festung Harkal im Westen Rakas. Die syrische Stadt gilt als Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) - zuvor waren die Einheiten der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) nach einem siebenmonatigen Vormarsch in die Stadt eingedrungen.

Die ganze Nacht andauernde Luftangriffe der US-geführten Anti-IS-Allianz bereiteten die Offensive auf Raka vor. Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei den Angriffen 21 Zivilisten getötet, die auf Booten über den Euphrat zu entkommen versuchten.

Die SDF riefen die Zivilisten in der Stadt auf, sich von den IS-Stellungen und der Front zu entfernen. Laut der Anti-IS-Koalition flohen bereits knapp 200.000 Menschen aus Raka. Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge, befinden sich noch immer 160.000 Zivilisten in der Stadt.