WM-Qualifikation: Alaba meldet sich fit zurück

ÖFB-Star David Alaba hat sich rechtzeitig für das WM-Qualispiel gegen Irland in Dublin fit gemeldet. Die jüngsten Knieprobleme seien überwunden. „Das Knie fühlt sich gut an“, sagte Alaba, der sich auch für das erwartet körperbetonte Spiel am Sonntag gewappnet fühlt. Auf welcher Position er spielen wird, bleibt aber weiter offen. Das letzte Wort überlässt Alaba in dieser Sache wie immer Teamchef Marcel Koller.

Mehr dazu in sport.ORF.at