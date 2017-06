ÖVP schlägt Bildungsgipfel vor

Über das Schulautonomiepaket will sich kein Koalitionsfriede einstellen: SPÖ und ÖVP stritten erneut ausgiebig über die Reform, die Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) noch am Mittwoch beschlossen sehen wollte. Die ÖVP jedoch schlägt noch einen Bildungsgipfel vor. Der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz bestritt zudem, dass seit der Vorwoche eine fertige Einigung mit den Grünen auf dem Tisch liege. „Wenn es eine Einigung gegeben hätte, wüsste ich davon“, so Kurz. Er kann sich eher vorstellen, die Forderung der FPÖ nach zusätzlichen Deutschklassen umzusetzen, damit eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt.

