Terror in Teheran - Nahost-Expertin Kneissl im Studio

Bei zwei Anschlägen in der iranischen Hauptstadt Teheran sind zwölf Menschen ums Leben gekommen. Der IS hat die Anschläge für sich beansprucht. Was bedeutet das für die Region? Tut sich da ein riesiger Krisenherd auf? Live zu Gast in der ZIB24 ist die Nahost-Expertin Karin Kneissl.

Streit um Katar - Reichstes Land der Welt isoliert

Katar, das reichste Land der Welt, wird seit zwei Tagen von seinen arabischen Nachbarn diplomatisch und wirtschaftlich isoliert. Die offizielle Begründung: Katar unterstütze den internationalen Terror. Doch das kleine Emirat ist vor allem dem mächtigen Nachbar Saudi-Arabien schon seit Jahren ein Dorn im Auge.

Sensation in Paris - Thiem im Halbfinale der French Open

Dominik Thiem fegt in einem grandiosen Match Tennisstar Novak Djokovic vom Platz. Er zieht damit ins Halbfinale der French Open ein und muss sich in der nächsten Runde gegen Rafael Nadal behaupten.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 0.07 Uhr, ORF eins

Textfassung: Zeit im Bild