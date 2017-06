Formel 1: Mercedes erwartet „kniffliges“ Rennen

Montreal ist am Sonntag Schauplatz des siebenten Saisonrennens in der Formel 1. Nach dem starken WM-Auftakt von Ferrari und Sebastian Vettel sieht man bei Mercedes dem Grand Prix mit gemischten Gefühlen entgegen. Motorsportchef Toto Wolff sprach von einem „kniffligen Rennen“. Allerdings hat keiner der aktuellen Piloten in Montreal so oft gewonnen wie Mercedes-Star Lewis Hamilton.

