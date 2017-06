Österreich zur Maut-Klage bereit - andere zögern

Österreich bleibt vorerst der einzige Nachbarstaat Deutschlands, der Berlin wegen der Autobahnmaut vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg klagen will. Das wurde nach einem Treffen von Verkehrsministern von Anrainerstaaten gestern in Luxemburg deutlich. Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) bekräftigte, Wien wolle auf jeden Fall eine Klärung vor dem EU-Gerichtshof.

Österreich, die Niederlande und Luxemburg wollen die Europäische Kommission nun in einem gemeinsamen Statement auffordern, sich zu rechtfertigen, warum das Verfahren gegen Deutschland wegen der Pkw-Maut eingestellt wurde. Der deutsche Standpunkt „als auch unser Standpunkt sind unverändert“, so Leichtfried.