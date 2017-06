Manchester-Anschlag: 20-Jähriger festgenommen

Etwa zwei Wochen nach dem Terroranschlag von Manchester hat die Polizei einen 20-Jährigen festgenommen. Details nannte die britische Nachrichtenagentur PA gestern nicht. Zuvor hatte die Polizei auf der Nachrichtenplattform Twitter bereits mitgeteilt, dass außerdem auf dem Flughafen London-Heathrow ein 38-Jähriger festgenommen worden sei.

Am 22. Mai hatte ein Selbstmordattentäter nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter auch Kinder. Mehr als 100 Personen waren verletzt worden. Insgesamt wurden bisher etwa 20 Verdächtige in Zusammenhang mit den Ermittlungen festgenommen. Die meisten sind inzwischen wieder frei.

Nach den Anschlägen, die vor wenigen Tagen in London folgten, stieg indes die Opferzahl auf acht. Gestern wurde eine Leiche aus der Themse geborgen, bei der es sich vermutlich um einen seit Tagen vermissten Franzosen handele. Der 45-jährige Mann war auf der London Bridge von dem weißen Lieferwagen der Attentäter angefahren und dabei offenbar in die Themse geschleudert worden. Seine Freundin wurde ebenfalls angefahren und verletzt.