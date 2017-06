Armee fand vermisstes Flugzeug vor Myanmar

Die Armee von Myanmar hat das Wrack der vermissten Militärmaschine mit über hundert Menschen an Bord gefunden. „Wir haben das Flugzeug und einige Leichen gefunden“, sagte ein Armeesprecher heute. Das Wrack liegt demnach in der Andamanensee. Das Flugzeug mit rund 120 Menschen an Bord war gestern von der südlichen Stadt Myeik in Richtung Rangun gestartet, als über dem Meer plötzlich der Kontakt abbrach.

Die Armee meldete später, Teile des Wracks rund 218 Kilometer von der Hafenstadt Dawei in der Adamanensee entdeckt zu haben. Heute Früh wurde das Wrack selbst gefunden. Myanmars Oberbefehlshaber bestätigte, dass die Maschine wurde von einem Suchteam der Marine vor der Küste von Launglon im südlichen Myanmar entdeckt wurde.

Auch 15 Kinder an Bord

Mehr als die Hälfte der Passagiere an Bord waren nach Armeeangaben Angehörige von Soldaten, darunter auch 15 Kinder. „Einige waren auf dem Weg zu medizinischen Untersuchungen und zum Schulbesuch“, sagte ein Armeesprecher. In der Region ist derzeit die Monsun-Saison. Allerdings lagen zum Zeitpunkt des Absturzes keine Berichte über stürmisches Wetter in dem Unglücksgebiet vor.

Bei der Maschine handelt es sich um einen Militärtransporter vom Typ Shaanxi Y-8 - ein chinesisches Modell, das auf einer Baureihe der älteren sowjetischen Antonow-Maschinen basiert.