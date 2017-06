Berichte über erbitterten Häuserkampf

Die Entscheidungsschlacht um al-Rakka, die letzte militärische Bastion der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien, ist offenbar in vollem Gange. Nach der Eroberung wichtiger strategischer Punkte rund um die Stadt durch das US-unterstützte kurdisch-arabische Bündnis SDF sprechen Augenzeugen von einem erbitterten Häuserkampf und verminten Wohngegenden. Noch immer befinden sich geschätzt 160.000 Zivilisten in der Stadt, die nun zu „menschlichen Schutzschilden“ des IS zu werden drohen.

Lesen Sie mehr …