Popstar Ariana Grande setzte Welttournee in Paris fort

Mehr als zwei Wochen nach dem Anschlag auf ein Popkonzert von US-Sängerin Ariana Grande in Manchester hat der Teenie-Star seine Welttournee gestern Abend in Paris fortgesetzt. „Merci, Paris. Je t’aime“ (Danke, Paris. Ich liebe dich), schrieb Grande nach ihrem Auftritt auf der Fotoplattform Instagram. Sie sei „dankbar, zurück zu sein“.

Merci, Paris ♡ Je t'aime Grateful to be back 🙏🏼 A post shared by Ariana Grande (@arianagrande) on Jun 7, 2017 at 3:35pm PDT

Strenge Sicherheitsvorkehrungen bei Konzert

Das Konzert in der französischen Hauptstadt fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt, insbesondere nach dem Angriff auf Polizisten vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame am Vortag. Die Polizei hatte allerdings bereits davor verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für das Konzert angekündigt. Rund um den Veranstaltungsort im Osten von Paris waren Straßen gesperrt, Polizisten und Wachleute kontrollierten Konzertbesucher beim Einlass, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete.

Am 22. Mai hatte sich bei einem Konzert Grandes in Manchester ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. 22 Menschen wurden getötet. Die Sängerin unterbrach daraufhin ihre Welttournee und sagte Auftritte in London, Belgien, Deutschland, Polen und der Schweiz ab. Am Sonntag nahm sie an einem Benefizkonzert für die Opfer des Selbstmordanschlags in Manchester teil.