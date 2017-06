Salzburgs vergessener Kurort wiederentdeckt

Einst war Bad Fusch bei Fusch an der Glocknerstraße (Salzburg) ein mondäner Kurort - in einer Liga mit Bad Gastein (Pongau). Außer einer Hotelruine ist davon aber nichts mehr übrig. Ein neues Buch erinnert an die lange Geschichte.

