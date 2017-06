Van der Bellen hat Integrationsgesetz bereits unterschrieben

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das Integrationspaket der SPÖ-ÖVP-Regierung trotz inhaltlicher Bedenken unterzeichnet. Das stellte die Präsidentschaftskanzlei heute gegenüber der APA klar. Van der Bellen hatte tags zuvor bei einer Diskussionsveranstaltung erklärt, dass vor allem das Vollverschleierungsverbot im öffentlichen Raum „kein gutes Gesetz“ sei.

Es sei ihm zwar „extrem unbehaglich“, wenn er einer vollverschleierten Frau begegne, das gebe der Mehrheit aber nicht das Recht, es zu verbieten. „Aber ich glaube, es ist nicht verfassungswidrig“, meinte Van der Bellen. Das Vollverschleierungsverbot sei jedenfalls rein innenpolitisch motiviert. Es habe ihn schon gejuckt, das Gesetz nicht zu unterschreiben, aber der Bundespräsident bestätige mit seiner Unterschrift unter Gesetze ja lediglich, dass diese verfassungsmäßig zustande gekommen sind.

„Rote Linie“ bei Europapolitik

Zurückhaltend kommentierte der Bundespräsident die aktuelle innenpolitische Lage und die kommenden Nationalratswahlen. „Rote Linie“ bei der Regierungsbildung sei für ihn die Europapolitik der potenziellen Regierungsparteien. „Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir eine grundsätzlich proeuropäische Regierung brauchen.“ Die FPÖ sieht Van der Bellen diesbezüglich auf gutem Weg. „Ich beobachte, dass die FPÖ in den letzten zehn Monaten schrittweise alte Positionen verlässt.“ Die FPÖ habe offenbar erkannt, dass ein EU-Austritt in Österreich „absolut unpopulär“ ist. „Das ist gesickert, und ich hoffe, dass es so bleibt.“

Schwer tat sich Van der Bellen damit, die FPÖ als „rechte Partei“ zu bezeichnen. Vom Ausland gesehen mag das so sein, in Österreich sei man mit solchen Zuschreibungen aber vorsichtiger. Die FPÖ sei etwa weit davon entfernt, eine kriegshetzerische Partei zu sein. Er spreche im Zusammenhang mit den Rechtspopulisten lieber von nationalistischen Parteien.