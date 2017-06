Conchita singt und moderiert

Nach einer Pause im Vorjahr feiert die europaweit größte Benefizveranstaltung zugunsten HIV-Infizierter und Aids-Kranker Samstagabend ihr Comeback im Wiener Rathaus. Unter dem Motto „Recognize the Danger“ („Erkenne die Gefahr“) will Organisator Gery Keszler die Aufmerksamkeit wieder auf den wohltätigen Zweck des Events lenken. Song-Contest-Gewinnerin Conchita wird an der Seite von ORF-Moderatorin Verena Scheitz durch den Abend führen, der heuer unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen über die Bühne geht.

