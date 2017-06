UNO: Lage in Mossul eskaliert

In der umkämpften nordirakischen Stadt Mossul hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nach Angaben der UNO weitere Massaker an Zivilisten verübt. Am 26. Mai hätten die Extremisten nach glaubwürdigen Berichten 27 Menschen, unter ihnen auch Frauen und Kinder, erschossen, die aus dem Stadtviertel Al-Schifa flüchten wollten, teilte das Büro des UN-Menschenrechtskommissars heute in Genf mit. Am 3. Juni hätten sie weitere 41 Zivilisten getötet, die aus dem gleichen Viertel in Richtung der irakischen Regierungstruppen fliehen wollten.

Am Dienstag war bekanntgeworden, dass der IS am 1. Juni 163 Menschen tötete, als sie aus der Stadt zu entkommen versuchten. „Auf Kinder zu schießen, während sie mit ihren Familien versuchen, sich in Sicherheit zu bringen - es gibt keine Worte der Verurteilung, die stark genug sind für so abscheuliche Taten“, sagte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein.

Der IS hatte Mossul 2014 eingenommen und dort ein Kalifat ausgerufen. Im Oktober 2016 begann die Rückeroberung. Der IS hält nur noch Teile der Altstadt am westlichen Tigris-Ufer.