Teheran-Anschläge: Revolutionsgarden kündigen Rache an

Der Doppelanschlag im Iran mit insgesamt 19 Toten dreht die Eskalationsspirale im Nahen Osten weiter. Sechs Terroristen stürmten gestern das Parlament und das Mausoleum des verstorbenen Revolutionsführers Ajatollah Chomeini in Teheran. Die Angreifer stammten laut Behörden aus dem Iran. Damit erschütterte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die die Attacken für sich reklamierte, den schiitischen Iran im Innersten. Die Revolutionsgarden kündigten an, „das Blut Unschuldiger“ zu rächen.

