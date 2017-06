20 EU-Länder bei Europäischer Staatsanwaltschaft

In der Europäischen Union wollen sich 20 Länder an einer gemeinsamen Staatsanwaltschaft (EPPO) beteiligen, die Steuerbetrug und den Missbrauch von EU-Mitteln ins Visier nehmen soll. Die Justizminister der EU gaben heute in Luxemburg grünes Licht für den Aufbau der Behörde.

Weil nicht alle Mitgliedsländer mitmachen wollen, basiert die Staatsanwaltschaft auf einer Vereinbarung zwischen den beteiligten Ländern statt auf einer EU-weiten Regelung.

Ermittlungen bei Finanzstraftaten

Die neue Behörde soll Straftaten ermitteln, die zum Nachteil finanzieller Interessen der Union sind. Dabei geht es vor allem um den Missbrauch von EU-Geldern und den grenzübergreifenden Umsatzsteuerbetrug. Nach Schätzungen der EU-Kommission entgehen den Mitgliedsländern wegen solcher Betrugsfälle jährlich Einnahmen von mindestens 50 Milliarden Euro.

An der EPPO beteiligen sich der Kommission zufolge unter anderem Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und die baltischen Staaten. Nicht dabei sind die von rechtsgerichteten Regierungen geführten Länder Ungarn und Polen sowie die Niederlande, Schweden und Malta. Die Staaten können dem Projekt aber später beitreten. Dänemark, Irland und das vor dem EU-Austritt stehende Großbritannien müssen an EU-Kooperationen im Justizbereich wegen Ausnahmeregeln ohnehin nicht teilnehmen. Als Sitz der EPPO ist Luxemburg vorgesehen.