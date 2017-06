Abstand zu Labour variiert in Umfragen

Seit Donnerstagfrüh wählen die Briten ein neues Parlament. Laut letzten Umfragen liegen die Torys von Premierministerin Theresa May in den Umfragen weiter auf dem ersten Platz - was den Abstand zum großen Konkurrenten Labour betrifft, gehen die Daten der Umfrageinstitute aber weit auseinander. Im Vorfeld war ein enges Duell zwischen Labour und den Torys für möglich gehalten worden. Tatsächliche Vorhersagen gestalten sich wegen des britischen Wahlrechts aber schwierig.

